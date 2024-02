"True Detective": Das Ende der mysteriösen 4. Staffel erklärt

Wie geht es Navarro im Staffelfinale?

Im Interview mit "Variety" erklärt Issa López, Creatorin der Krimiserie, das Ende von "Night Country". Darin spricht sie auch über Navarros Gemütszustand im Staffelfinale: "Sie hat definitiv ihren Frieden gefunden." Dank der Stimmen, die sie in der Staffel immer öfter gehört hat, trägt sie eine Klarheit in sich, die sie aufs Eis hinauslaufen lässt. Ist Navarro also gestorben?

Dagegen spricht die letzte Szene von Navarro und Danvers, in der sie zusammen an einem Haus am See abhängen. López weist jedoch darauf hin, dass es sich bei dieser Navarro auch sehr gut nur um "einen Geist in Frieden" handeln könnte und Navarro, so wie ihre Schwester, freiwillig auf dem Eis gestorben ist.