"Two and a Half Men“ – Conchata Ferrell verstorben, Kollegen nehmen Abschied

Conchata Ferrell ist am 12. Oktober verstorben. Die 77jährige Schauspielerin starb an den Folgen von Komplikationen nach einem Herzstillstand im Sherman Oaks Hospital im Kreise ihrer Familie. Ferrell erlangte internationale Aufmerksamkeit durch ihre Rolle als Berta in der Erfolgsserie „Two and a Half man“, wo sie insgesamt in über 200 Folgen zu sehen war. Als zynische Haushälterin kümmerte sie sich mehr schlecht als recht um das Anwesen von Charlie Harper (Charlie Sheen). Mit ihren nüchternen Kommentaren sorgte sie für zahlreiche Lacher und wurde zum Publikumsliebling.