Überraschung bei "Grey's Anatomy": Diese tote Figur kehrt zurück

Haltet euch fest: McDreamy kommt zurück. Ihr habt richtig gelesen: Dr. Derek Shepherd, der in den ersten elf Staffeln der Serie von Patrick Dempsey verköpert wurde, feiert tatsächlich sein Comeback bei "Grey's Anatomy". 2015 hatte sein Serien-Tod einen Riss in der Fan-Gemeinde hinterlassen – nun soll seine kurzzeitige Rückkehr Trost in Zeiten von Corona spenden.

Zu Beginn der 17. Staffel sehen wir Titelheldin Meredith Grey an einem Strand. Als die Figur später in der Krankenhaus-Garage zusammenbricht, erfahren wir, dass auch Derek Shepherd an besagtem Strand ist – und ihren Namen ruft.