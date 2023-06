Elliot Page: Hollywood erleichtert Trans-Outing nicht

Der kanadische Schauspieler und Autor Elliot Page hat den Umgang mit Rollenbildern von Männern und Frauen in Hollywood kritisiert. "Hollywood hinkt immer noch sehr weit hinterher und hält sich gerne für fortschrittlicher, als es ist", sagte der 36-Jährige bei einer Lesung aus seiner kürzlich erschienenen Autobiografie "Pageboy" am Donnerstag in Berlin.

Es gehe konkret um den Druck, dem binären Schema von Mann und Frau zu entsprechen, "wonach Frauen auf eine bestimmte Art und Weise aussehen und Männer auf eine bestimmte Art und Weise aussehen und sein müssen."