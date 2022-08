"Uncoupled": Kommt Staffel 2 auf Netflix mit Neil Patrick Harris?

Neil Patrick Harris brilliert derzeit in einer neuen Netflix-Comedy-Serie über das Leben, die Liebe und den schmalen Grat zwischen Tragik und Humor.

Der schwule Immobilienmakler Michael (Harris) dachte eigentlich, sein Leben sei perfekt – zumindest so lange, bis sein Mann ihn eines Tages einfach mir nichts, dir nichts verlässt. Nach 17 Jahren ist die Beziehung vorbei, Michael ist plötzlich wieder Single und muss sich nun seinen schlimmsten Alpträumen stellen: dem Verlust seines Seelenverwandten und dem Alltag in New York City als männlicher Single Mitte 40. Doch so sehr Michael sich auch dagegen wehrt: Ein Neubeginn ist unausweichlich...

Wie sieht es hier mit einer Serien-Fortsetzung aus? Stehen die Chancen gut, dass Serienerfinder und Showrunner Darren Star ("Sex and the City", "Younger", "Emily in Paris") die Geschichte über Herzschmerz, heißen Sex, Großstadt-Alltag und teure DesignerInnen-Klamotten in einer zweiten Staffel weiterspinnen wird?