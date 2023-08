"Heartstopper": Staffel 3 ist fix & das wissen wir darüber

Wie "Heartstopper"-Fans wissen, hat sich Nick bereits vor seinem Vater geoutet, auch die Sorgen, die er sich um Charlies psychische Gesundheit macht, wurden bereits angesprochen. Doch gerade beim letzten Punkt könnte man in den neuen Folgen ansetzen und das Thema weiter ausbauen.

Neben Nick und Charlie ist natürlich auch die frische Beziehung von Elle und Tao interessant, die ab sofort nicht mehr auf die gleiche Schule gehen werden, da Ella an der Kunschtschule angenommen wurde, auf die sie schon so lange gehen wollte. Auch Darcys überaus schwierige Beziehung mit ihrer Mutter wird bestimmt Thema in Staffel 3 werden.