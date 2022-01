"Verlorene Liebe 2": Kommt ein Sequel auf Netflix?

Der Thriller "Verlorene Liebe" mit Alyssa Milano ("Charmed") und Sam Page ("Gossip Girl", "The Bold Type") handelt von einem grausamen Serienkiller, der es offenbar auf Dominas einer Internet-Plattform abgesehen hat. Milano ermittelt als Profilerin und Buchautorin Grace Miller zusammen mit dem Polizisten Ed Jackson an dem Fall und will so den Mörder ihrer Schwester finden.

Achtung, dieser Artikel enthält Spoiler zum Ende von "Verlorene Liebe" auf Netflix.