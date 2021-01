"The Bold Type" bekommt eine 5. Staffel

Gegenüber "Hollywood Reporter" erzählte Hauser, dass ihr das Serien-Ende besonders nahe gehe: "Ich habe in meinen Zwanzigern in New York bei Magazinen gearbeitet, also ist die Show für mich sehr persönlich (...) Ich habe es geliebt, diese Show zu schreiben und in dieser Welt zu leben. Ich werde das sehr vermissen, aber ich bin auch sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit dazu hatte."

Die fünfte Staffel wird aus sechs Episoden bestehen. Das sind weitaus weniger, als in den vergangenen Staffeln, die je mindestens zehn Folgen enthielten.