Wenn du in die Zukunft schaust, wo siehst du den Kurzfilm bzw. das Vienna Shorts in 20 Jahren. Was sind die größten Herausforderungen?

Das Interessante ist, finde ich, dass wir viel mehr als früher von kurzen filmischen Formen umgeben sind. Auch wenn es ein anderer Zugang und Kontext als unserer ist, kann man sich heutzutage keine Social Media-Plattform ohne Kurzfilme vorstellen. Ich glaube, es wird für Festivals, die sich wie wir dem sogenannten “Talent-Building” verschrieben haben, immer einen wichtigen Platz geben. Aber auf der anderen Seite stellt sich für uns auch ein bisschen die Frage, wie wir aus diesem ständigen “Survival”-Modus rauskommen, in dem wir uns seit Anfang an mehr oder weniger befinden. Es ist in manchen Bereichen besser geworden, aber trotzdem baut die Landschaft, in der wir uns befinden, einfach immer noch sehr auf Selbstausbeutung auf.

Wir kämpfen seit vielen Jahren damit, dass die meisten unserer Mitarbeiter:innen nach zwei bis vier Jahren aufhören, da wir nicht in der Lage sind, ihre Arbeit adäquat zu bezahlen. Dieser Überlebenskampf ist wahnsinnig frustrierend und hält schon viel zu lange an. Wenn wir einerseits mitbekommen, dass Diskussionen zu Fairpay endlich auf politischer Ebene angekommen sind, auf der anderen Seite aber die Inflation alle Erhöhungen der letzten Jahre in null Komma nichts weggefressen hat, stellt sich natürlich schon die Frage, wie ernst es der österreichischen Kulturpolitik ist für nachhaltige und gute Strukturen zu sorgen. Und wir fragen uns natürlich auch jedes Jahr aufs Neue, ob wir uns das antun wollen.

Das soll jetzt aber nicht die Freude über das Jubiläum trüben. Wir freuen uns auf das, was kommt, und darüber, wie das Festival dasteht. Wir wissen, dass wir insgesamt einen sehr guten Job machen – und darum freuen wir uns auch auf ein schönes Festival!



Mehr Infos zum Vienna Shorts Kurzfilmfestival findet ihr hier.