Vienna Shorts: Rahmenprogramm mit Masterclass und Werkschau

Der französische Filmemacher Jean-Gabriel Périot (*1974) ist in den letzten Dekaden als eines der außergewöhnlichsten Talente des Found-Footage-Kinos aufgefallen. Sein filmisches Handwerk brachte sich Périot autodidaktisch bei, als er im Archiv des Centre Pompidou ein Praktikum absolvierte. Die Arbeit mit historischen und zeitgenössischen Aufnahmen prägt einen entscheidenden Strang seines Werks, der sich widerständig mit Fragen der Repräsentation beschäftigt, oft in Form von rasanten Fotomontagen.

Aktuelle Interventionen zum Bild von Arbeiter*innen oder politischem Protest paaren sich mit Geschichtsbildern, etwa eine wütende Revision zu Kollaboration im Zweiten Weltkrieg oder der Wandel von Hiroshima. Périot ist in manchen dieser Arbeiten nahe am Musikvideo, das er ebenso bemerkenswert und engagiert handhabt wie politische Themen. Darüber hinaus besticht er als reflektierter Dokumentarist und mit (kurzen) Spielfilmen wie „Looking At The Dead“, einer werktreuen Adaption von Don DeLillos Kurzgeschichte Baader-Meinhof . Kurzum: ein Allround-Talent.

Zwei Filmprogramme in Anwesenheit des Künstlers + Masterclass Jean-Gabriel Périot kuratiert von Christoph Huber, Österreichisches Filmmuseum 29. und 30. Mai 2020