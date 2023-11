Viennale 2023: Das waren die Tops und Flops des Festivals

Evil Does Not Exist

Nachdem der japanische Regisseur Ryusuke Hamaguchi 2021 mit "Das Glücksrad" und "Drive My Car" gleich zwei Filme veröffentlichte und mit Preisen in Berlin, Venedig und den Oscars überhäuft wurde, war die Neugier auf sein neustes Werk besonders groß. "Evil Does Not Exist" erhielt den großen Preis der Jury auf den FIlmfestspielen von Venedig, doch kann bei weitem nicht mit den vorherigen Filmen des Regisseurs mithalten.

"Evil Does Not Exist" versucht eine transzendentale Auseinandersetzung mit Natur, dem Bösen und Gier zu sein, doch schafft es nicht, eine Sogwirkung zu erzielen. Vor allem die erste halbe Stunde sorgt für Verwirrung und auch wenn man in der zweiten Hälfte des Filmes einen Zugang zu den Figuren findet, kann das Drama im Großen und Ganzen nicht überzeugen.

"Evil Does Not Exist" startet kommendes Jahr in unseren Kinos.