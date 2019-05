VIS Programmüberblick: Zerstampfte Äpfel und eingetretene Türen

Wie unterschiedlich Kurzfilme sein können, sieht man am schnellsten in der Programmschiene „Fiction and Documentary“. Von klassisch narrativen Erzählweisen wie „Boy“ und Dokus wie „Black Bus Station“ bis hin zu hybriden Formen wie „Tropics“, in dem Animation-, Doku- und Essayfilm verschwimmen, finden sich hier Arbeiten, die einen guten Überblick über das internationale Kurzfilmschaffen liefern. Jeder Film ist auf seine eigene Art und Weise überraschend und schafft es in einer kurzen Zeit einen Einblick sowohl in private als auch politisch brisante Themen zu geben.

Fiction & Documentary 1

We Float on the River of Life 29.5. 15:30

Stadtkino im Künstlerhaus