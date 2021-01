"WandaVision": Mit der mysteriösen Marvel-Sitcom beginnt die Phase 4 des MCU

"WandaVision“ wird in insgesamt neun Episoden (ursprünglich waren nur sechs Folgen geplant) den Stil klassischer Sitcoms mit den Superhelden-Abenteuern aus den höchst erfolgreichen Marvel-Kinofilmen verbinden. In der Serie sind Wanda Maximoff (aka Scarlet Witch) und Vision offenbar in einer seltsamen Sitcom-Welt gefangen, die sich auch visuell an bekannten Sitcom-Klassikern aus der Vergangenheit orientiert.

Jede Episode spielt demnach in einem neuen Jahrzehnt und hat eine andere Sitcom als Vorbild, etwa "I Love Lucy", "Brady Bunch – Drei Mädchen und drei Jungen", "Bewitched – Verliebt in eine Hexe" und "Familie Ties – Familienbande". Auch eine Hommage an "Full House" soll dabei sein, hat Marvel-Mastermind Kevin Feige gegenüber "Variety" angedeutet. Die Zwillingsschwestern von Elizabeth Olsen spielten in der Familienserie mit.