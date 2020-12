"She-Hulk": Neue Marvel-Serie wird eine Anwaltskomödie

Legal Comedy inspiriert von Comic-Klassiker

Als wesentliche Inspiration für die TV-Serie nannte Feige zudem die "She-Hulk"-Serie von Autor und Comic-Zeichner John Byrne aus den 80er-Jahren. Diese populäre Serie war als Satire angelegt, in der She-Hulk immer wieder auch die Vierte Wand brach, um direkt mit den Lesern zu sprechen. Hingegen gehen spätere "She-Hulk"-Serien von Autoren wie Dan Slott und Charles Soule eher in Richtung einer "legal comedy", denn in diesen Geschichten ging es weniger um Superhelden-Action und mehr um die Geschichten, in die She-Hulk als Rechtsanwältin verstrickt wurde. Die TV-Serie wird wohl ein Mix aus beiden Ansätzen sein.

"She-Hulk" wird bei Disney+ zu sehen sein. Ein konkreter Starttermin ist aber noch nicht bekannt.