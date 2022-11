"Warrior Nun" Staffel 2: Wir erklären euch das Ende!

Was bedeutet das Ende von "Warrior Nun" Staffel 2?

Die wohl drängendste aller Fragen: Wie geht es Ava jetzt? In der Mid-Credit-Szene sieht man, dass das Schwert der Warrior Nun leuchtet. Dieses Leuchten bedeutet, dass noch Leben darin enthalten ist, was darauf schließen lässt, dass es Ava in Reyas Reich gut geht. Nichtsdestotrotz muss Beatrice erst mal den "Verlust" von Ava verkraften und verlässt den Orden, um etwas Zeit für sich zu haben.

Bisher ist Göttin Reya immer genau dann zur Stelle gewesen, wenn die Schwestern des Ordens bei ihren Kämpfen gegen das Böse Hilfe gebraucht haben. Doch gehört Göttin Reya wirklich zu den Guten? Die Frage muss man sich bei "Warrior Nun" immer wieder stellen – immerhin war Adriel auch nicht der, der er vorgab zu sein. Die Antwort auf die Frage lässt sich nicht definitiv beantworten. Das muss an sich jede/r selbst interpretieren. Es scheint aber so, als ob man glauben soll, dass die Göttin Gutes im Sinn hat und eigentlich auf der Seite des Bösen steht.