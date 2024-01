Frühere Arztrollen von Chestnut

Chestnut bringt übrigens ausreichend medizinische Erfahrung mit, denn immerhin war er bereits in der Serie "Atlanta Medical" aka. "The Resident" in einer entsprechenden Rolle zu sehen und spielte in der Fox-Serie "Rosewood" einen unabhängigen Pathologen, der in Miami Verbrechen aufklärte. Welcher Darsteller Moriraty verkörpern soll, wurde noch nicht verlautbart.

Ungewöhnliche Herangehensweisen an den klassischen Detektiv scheint CBS besonders zu liegen, denn dort wurde bereits mit der Serie "Elementary" in Gestalt von Lucy Liu ein weiblicher Dr. Watson vorgeführt.