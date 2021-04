Wie stark "The Irregulars" unser Sherlock-Bild verändern

1. Sherlock Holmes wird mit dem Übernatürlichen konfrontiert

Conan Doyle selbst hat seinen Helden zwar auch manchmal mit unheimlichen Fällen versorgt – man denke an den "Hund von Baskerville" oder einen Vampir in Sussex. Doch alle scheinbar übernatürlichen Vorfälle konnten in den Original-Geschichten dank Holmes auf geschickte Täuschungen und menschliche Machenschaften zurückgeführt werden.

In "The Irregulars" sind aber tatsächlich dunkle Mächte am Werk, die von London immer mehr Besitz ergreifen. Conan Doyle selbst wäre mit dieser Story aber gar nicht so unzufrieden gewesen, da er selber zum Spiritismus neigte, Bücher und Essays mit Titeln wie "The History of Spiritualism" und "The Coming of the Fairies" verfasste und die letzten Jahre seines Lebens eifrig zu beweisen versuchte, dass eine Kommunikation mit den Toten möglich ist.