Doku und Konzert-Wiederholungen

Nicht nur für Christian Thielemann wird der 1. Jänner 2024 der zweite Einsatz nach 2019 beim Neujahrskonzert, auch ORF-Kulturlady Teresa Vogl wird zum zweiten Mal durch den Vormittag führen. Eingeläutet wird das Event ab 10.35 Uhr mit der Doku "Auftakt zum Neujahrskonzert" als Blick hinter die Kulissen. Und wer sich zum eigentlichen Konzert um 11.15 Uhr noch nicht aus den Federn quälen kann, für den wiederholt ORF III am Abend um 20.15 Uhr das Event, während ORF 2 am 6. Jänner um 10.05 Uhr nochmals nachlegt, bevor 3sat am selben Tag um 20.15 Uhr den Reigen beschließt.