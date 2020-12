"Wonder Woman 1984" hat einen Post-Credit-Teaser

Post-Credit-Teaser sind bei Superhelden-Fans beliebt, seit Marvel mit diesen kleinen Szenen nach dem Abspann immer eine Vorschau auf den nächsten Film geboten hat. DC hat sich diesen erfolgreichen Trick bald auch angeeignet, ist aber in letzter Zeit wieder davon abgekommen.

Nun hat "Wonder Woman"-Regisseurin Patty Jenkins gegenüber dem US-Portal "CinemaBlend" bestätigt, dass der mit Spannung erwartete DC-Film "Wonder Woman 1984" (WW84) eine – oder sogar mehrere – Post-Credit-Szenen haben wird, die den Filmkritikern bei den Pressevorführungen vorenthalten wurden. Es lohnt sich also, bei dem Film bis zum Schluss im Kino sitzen zu bleiben – wann auch immer "Wonder Woman 1984" in den heimischen Kinos zu sehen sein wird.