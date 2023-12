So wahrscheinlich ist "Wonka 2"

Paul King hat bereits im September im Interview mit dem Total Film Magazine (via "Games Radar") großes Interesse an einer Fortsetzung seines Musicals geäußert – egal, ob in Form eines Sequels oder eines Spin-offs. Als Grundlage dafür könnten die vielen Kurzgeschichten dienen, die Roald Dahl über Willy Wonka und die Welt, in der der Schokoladenfabrikant angesiedelt ist, verfasst hat. So sagt King: "Dahl war definitiv daran interessiert, Willy Wonka fortzuführen. Es gibt Entwürfe, die nicht wirklich weitergeführt wurden, und es gibt eine Kurzgeschichte. Er hat nicht wirklich Fortsetzungen geschrieben, aber dies war das eine Buch, bei dem er eindeutig das Gefühl hatte, dass da noch mehr im Tank ist. Es gibt noch viel mehr Wonka-Geschichten, die wir gerne erzählen würden."

Was den Wonka-Regisseur persönlich betrifft, so machte Paul King deutlich, dass er keine Bedenken hat, für "Wonka 2" wieder auf dem Regiestuhl Platz zu nehmen. "Ich würde auf jeden Fall gerne mehr machen. Und ich würde gerne mehr Zeit in dieser Welt verbringen und noch mehr Oompa Loompas treffen."