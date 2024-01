Vor gut einem Jahr stopfte er sich noch mit Kalorien voll, nun ist Hugh Jackman (55) in der Hungerphase angekommen. Der Schauspieler bereitet sich gerade für seinen Auftritt als Wolverine in "Deadpool 3" vor. Zum ersten Mal seit 2017 spielt er wieder den gestählten Superhelden.

In einer Instagram-Story ließ Hugh Jackman seine Fans an seiner Diät teilhaben. Auf einem Bild hält der Australier ein Schälchen in die Kamera, in dem zwei dünne Scheiben Fisch und etwas Brokkoli liegen. Ein anderes Foto zeigt sogar nur ein Stück Fisch mit etwas grünem Spargel. Auf Bild Nummer drei ist es Brokkoli mit Hüttenkäse.