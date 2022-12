In "You People" verliebt sich Jonah Hill in Eddy Murphys Tochter Lauren London. Das Paar hat einen unterschiedlichen kulturellen und sozialen Hintergrund, weshalb schon bei dem ersten Aufeinandertreffen der Familien Konflikte entstehen. Die romantische Komödie beleuchtet Generationenkonflikte und die unterschiedlichen sozialen Erwartungen an eine moderne Liebesbeziehung.

Nun wurde der erste Trailer zur Netflix-Komödie veröffentlicht und auch wenn man wenig von der Handlung erfährt und nur drei Figuren präsentiert bekommt, gibt einem das Wortgefecht zwischen Jonah Hill und Eddie Murphy einen guten Einblick in die Tonalität des Films.