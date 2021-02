Zoe Kravitz dreht mit Steven Soderbergh Krimi für HBO Max

"Ocean's Eleven"-Regisseur Steven Soderbergh (58) will US-Schauspielerin Zoe Kravitz (32, "Big Little Lies", "Mad Max: Fury Road") vor die Kamera holen. Für den Streamingdienst HBO Max planen sie den Thriller "KIMI", wie die US-Branchenportale "Deadline.com" und "Variety" am 25. Feber berichteten. Als Drehbuchautor und Produzent ist demnach David Koepp ("Jurassic Park", "Mission: Impossible") an Bord.

Der Krimi dreht sich um eine am Raumangst leidende Mitarbeiterin in der Tech-Industrie, die Videoaufnahmen von einem brutalen Verbrechen entdeckt. Um dem Fall nachzugehen, muss sie die eigenen Ängste überwinden, um ihre Wohnung zu verlassen.