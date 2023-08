Mit rührenden Worten dankt Jamie Foxx (55) seiner Schwester Deidra Dixon. In einem emotionalen Instagrambeitrag betont er: "Ohne dich wäre ich nicht hier." Bereits im Juli hatte er in einem Video darüber gesprochen, dass seine Schwester und seine Tochter ihm das Leben gerettet hätten. Der Schauspieler musste im April wegen "medizinischer Komplikationen" in einem Krankenhaus behandelt werden. Er sei durch die Hölle gegangen, verriet Foxx später.