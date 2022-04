"Anatomie eines Skandals" erinnerte Miller an Betrug von Jude Law

Untreuer Jude Law

2004 waren Law und Miller für viele ein britisches Traumpaar, als herauskam, dass Law seine Freundin mit dem Kindermädchen betrogen hatte, wurde das damals medial ziemlich ausgeschlachtet. Wie Miller bereits 2020 erklärte, sei das Drama in der Öffentlichkeit "der schlimmste Moment ihres Lebens" gewesen. Kein Wunder, dass die Netflix-Miniserie über einen Untreue-Skandal eines britischen Politikers Erinnerungen weckt.

"Es war mir bekannt, weil ich ein paar Dinge, die sie (ihre Figur in der Miniserie) erlebt, auch erlebt habe. Und die Gefühle waren die gleichen. Aber wie sie mit der Situation umgegangen ist, war anders. Ich war auf eine verdrehte Art und Weise neugierig, wie es wäre, wenn man anders damit umgeht", so Miller.

Diese Erfahrung aus einem anderen Blickwinkel zu betrachten, hätte ihr außerdem geholfen, zu heilen: "Ich kann mir vorstellen, dass das komisch klingt, weil man denkt, dass es doch unangenehm sein muss, sich in so eine Situation zu begeben. Es hat etwas Erlösendes an sich, sich in einem Moment zu befinden, den man so ähnlich selbst schon einmal erlebt hat. Und womit man sich irgendwie wieder regenerieren kann? Ich weiß nicht genau, was die Psychologie dahinter ist. Aber man kann diese Erinnerung mit etwas anderem ersetzen."