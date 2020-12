Sienna Miller bezeichnet Trennung von Jude Law als schlimmsten Moment ihres Lebens

Die Affäre von Jude Law mit der Nanny seiner Kinder wurde 2005 bekannt. Er sorgte damit für heftige Schlagzeilen, denn zu der Zeit war er mit "Alfie"-Co-Star Sienna Miller liiert und sogar verlobt. Die Schauspielerin bezeichnet ihre damalige Trennung in der Öffentlichkeit jetzt in einem Interview mit "The Daily Beast" als einen der schlimmsten Momente ihres Lebens.