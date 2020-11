"Fantastische Tierwesen": So denkt Jude Law über Johnny Depps Ausscheiden

Nun äußerte sich auch Kollege Jude Law gegenüber “Entertainment Tonight” zur Thematik: “Das ist eine der größten Produktionen, an denen ich je mitgewirkt habe. Und in einer Situation wie dieser fügt man sich dem Studio. Das ist alles, was man tun kann. Denn man muss erscheinen und seine Rolle spielen.”

Bei einem Franchise wie der “Fantastische Tierwesen”-Reihe würden jedenfalls das Studio und die dahinterstehende Firma die großen Entscheidungen treffen – und als Teammitglied müsse man diesen Folge leisten.