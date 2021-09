Bereits fünf Jahre ist es her, dass sich Angelina Jolie und Brad Pitt getrennt haben. Seitdem läuft ein komplexer Sorgerechtsstreit um die gemeinsamen Kinder Pax, 17, Zahara, 16, Shiloh, 15 und die Zwillinge Vivienne and Knox, 13. Ihr ältester Sohn Maddox ist bereits volljährig und nicht mehr Teil des Sorgerechtsstreits.

Jetzt sprach Angelina Jolie mit dem "Guardian" über ihre traumatischen Erfahrungen. "Ich hatte in den USA eine Erfahrung mit meinen eigenen Kindern. Es ging um Menschenrechte und Kinderrechte. Ich erinnerte mich an Kinderrechte und habe mir sie genauer angesehen. Sie sind dafür da, dass du, wenn du in einer schwierigen Situation bist, Unterstützung für deine Kinder bekommst. Dann fand ich heraus, dass die USA Kinderrechte niemals ratifiziert hatte. Das beeinflust das Recht von Kindern, vor Gericht gehört zu werden. Ein Kind in Europa hat größere Chancen, vor Gericht angehört zu werden, als eines in Kalifornien. Das sagt für mich viel über dieses Land aus."