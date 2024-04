Lisa Niemi fiel in seine Arme und weinte

Niemi glaube fest daran, dass es Zeichen Swayzes gebe, wenn sie ihn brauche. "Was tust du da?", höre sie ihn etwa in ihrem Kopf fragen. Und sie träume "sehr, sehr häufig" von ihm. Insbesondere in den ersten zehn Jahren nach seinem Tod sei er ihr oftmals erschienen. Das sei für sie sehr tröstlich gewesen, weil sie ihn so furchtbar vermisste. An einen Traum könne sie sich besonders erinnern. In jener Nacht sei er ihr erschienen, sie sei in seine Arme gefallen und während er sie hielt, habe sie wie ein Baby geweint./