Die Staatsanwaltschaft will den Prozess gegen Harvey Weinstein (72) neu aufrollen. Das verkündete die stellvertretende Staatsanwältin Nicole Blumberg am 1. Mai vor Gericht in New York. Eine neue Anhörung ist für den 29. Mai angesetzt.

Auch die Verteidigung steht einem neuen Prozess nicht im Wege. Ab Herbst wären beide Parteien für einen neuen Prozess bereit, heißt es. Ob es hierzu tatsächlich kommt, könnte aber auch von den Zeugen und Zeuginnen abhängen und deren Bereitschaft, erneut auszusagen.