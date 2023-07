Am 12. Juli startet Jennifer Saro (27) als zehnte RTL-"Bachelorette". Die Dreharbeiten in Thailand stellten für sie eine besondere Herausforderung dar, denn sie hat einen kleinen Sohn (1). Als junge Mutter achtet sie bei einem neuen Partner auch auf ganz bestimmte Dinge, wie sie im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verrät.