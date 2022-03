"Batman": "Dark Knight Rises"-Absage für Zoe Kravitz wegen Rassismus?

"Yo, was ist los, Batman?"

Schon 2015 machte Kravitz ihren mehr als verständlichen Ärger, aber auch ihr Unverständnis darüber, wieso sie als Schwarze Frau nicht Catwoman spielen könne – zumindest nicht in "The Dark Knight Rises" – in einem Interview mit "Nylon" Luft.

Als ihr vom "The Dark Knight Rises"-Team gesagt wurde, sie passe nicht zur Rolle, weil der Film kein "urbaner" Streifen werden würde, ging ihr Folgendes durch den Kopf: "Es war so auf die Art: 'Was hat das mit irgendetwas zu tun?‘ 'Muss ich [als Schwarze Frau] die Rolle spielen wie 'Yo, was ist los, Batman? Was ist mit dir los?'"

Unsere Meinung: Hathaway kann Kravitz als Catwoman nicht die Milch, ähm, das Wasser reichen. Für Kravitz jedoch war Nolans Absage rückblickend wohl Glück im Unglück, denn in "The Batman" bekommt sie als Catwoman um einiges mehr zu tun als in "The Dark Knight Rises" – zum Beispiel darf sie die erste bisexuelle Film-Catwoman sein ...