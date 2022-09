Diese 10 Serien haben die meisten Emmys gewonnen

Platz 4: The Mary Tyler Moore Show (1970-1977)

Auch diese Serie fristete im deutschsprachigen Raum seit jeher ein Nischen-Dasein, in den USA brach sie jedoch sämtliche (damalige) Quotenrekorde. Die Comedy war in vielerlei Hinsicht bahnbrechend: Die Protagonistin war die erste Frau in fiktiven TV-Geschichten, die arbeiten gehen durfte, anstatt zuhause auf ihren Ehemann zu warten. Mary war selbstbestimmt, ihr Leben nicht auf die Suche nach einem Mann ausgerichtet. Zudem durften sich die Charaktere weiterentwickeln anstatt in einem starren Korsett verharren zu müssen – etwas, was auch in modernen Sitcoms immer noch nicht selbstverständlich ist.

Emmy-Resümee: 67 Nominierungen, 29 Gewinne

