Brendan Fraser: In "The Whale" kaum wiederzuerkennen

Per Seelenstrip zurück ins große Rampenlicht?

Ganz von der Bildfläche verschwand Fraser zwar nie, besagte Bildfläche wurde aber deutlich kleiner. Mit diversen Serien- und TV-Rollen hielt er sich über Wasser, von "Texas Rising" bis zuletzt der DC-Serie "Doom Patrol".

Was uns in die Gegenwart und zu Aronofskys "The Whale" bringt. Nicht nur phonetisch erinnert der Film an ein anderes Drama des Filmemachers - "The Wrestler" von 2008. Statt Fraser setzte darin der ebenfalls von Hollywood aussortierte Mickey Rourke (69) zum uneitlen Seelenstrip an. Und erhielt als abgewrackter, herzkranker und wasserstoffblonder Wrestler, der abseits des schwindenden Rampenlichts um die Gunst seiner Tochter ringt, seine erste und bislang einzige Oscar-Nominierung.

Einen ähnlich semi-autobiografischen Touch versprüht auch "The Whale", das Porträt eines tief depressiven Mannes. Wie Fraser galt auch Rourke einst als Paradebeispiel des Hollywood-Sexappeals. Und ähnlich schnell wurden beide fallengelassen, als sie diesem Schönheitsstandard in der Traumfabrik nicht mehr entsprechen konnten.

Doch genau hier könnte nun Frasers Chance liegen. Denn ernste Rollen nahm er im Laufe seiner Karriere immer wieder an. Allein wollten diese nie so recht aus dem Schatten seiner Komödien und Abenteuerfilmen treten und gerieten so in Vergessenheit.