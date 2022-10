Brendan Fraser spricht über vierten Teil von "Die Mumie"

Comeback mit "The Wahle"

Der kanadisch-amerikanische Schauspieler Fraser hat sich in den vergangenen Jahren aus Hollywood weitgehend zurückgezogen. Zuletzt übernahm er vor allem Rollen in Fernsehserien.

Als stark übergewichtiger Mann ist Fraser in der Tragikomödie "The Whale" wieder in einer Hauptrolle zu sehen. Das Drama, das am 9. Dezember in den USA und Kanada ins Kino kommen soll, dreht sich um einen Mann, der wieder Kontakt zu seiner Tochter sucht. Nach dem Tod seines Lebensgefährten kämpft die Figur Charlie mit Adipositas und Selbstakzeptanz. Der Film feierte im September bei den Internationalen Filmfestspielen in Venedig Premiere. In Wien ist er am 27. und 30. Oktober zu sehen, nämlich im Rahmen der Viennale im Gartenbaukino.