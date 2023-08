Chris Noth kämpft um seine Karriere

Noth verlor zunächst einen 12-Millionen-Dollar-Vertrag für eine Tequila-Marke sowie seinen Werbedeal mit einer Firma für Fitness-Geräte. Zudem wurde sein Part aus dem Staffelfinale von "And Just Like That..." gestrichen und sein Engagement bei der CBS-Serie "The Equalizer" wurde beendet. Allerdings hat Noth jetzt ein neues Projekt an Land gezogen. Er ist das Gesicht von Samuelsohn, einer Firma für Maßanzüge. Diese startete mit ihm eine Kampagne, um das Bewusstsein für die psychische Gesundheit von Männern zu schärfen. Zudem konnte er im Herbst 2022 einen ersten Theater-Deal an Land ziehen.