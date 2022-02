Schwere Vorwürfe gegen den Schauspieler

Kurz nach dem Auftakt des "Sex and the City"-Spin-offs "And Just Like That..." Anfang Dezember, in dem Noth zu sehen war, kamen die Vorwürfe gegen ihn auf. In der Auftaktfolge starb Noth alias "Mr. Big" in den Armen seiner Frau Carrie (Sarah Jessica Parker, 56). Für das Finale der Serie sollte der Schauspieler eigentlich noch einmal in einer Szene zu sehen sein. Aufgrund der Anschuldigungen schnitten die Serienverantwortlichen Noth aber aus der Episode.

Zwei Frauen warfen Noth Mitte Dezember zunächst sexuelle Übergriffe in den Jahren 2004 und 2015 vor, wie der "Hollywood Reporter" öffentlich machte. Später meldete sich eine dritte Betroffene, die Noth 2010 belästigt haben soll. Schauspielkollegin Zoe Lister-Jones (39) berichtete ebenfalls von übergriffigem Verhalten. Auch Sängerin Lisa Gentile wirft dem Schauspieler einen angeblichen sexuellen Übergriff vor. Der Vorfall soll sich 2002 ereignet haben, wie sie laut übereinstimmenden US-Medienberichten in einer Pressekonferenz erzählte.