Haben sich Chris Pine und Annabelle Wallis getrennt?

Pine und Wallis wurden 2018 erstmals zusammen gesehen, zeigten sich aber bisher nie gemeinsam auf offiziellen Events oder am Roten Teppich. Zuletzt wurden sie zusammen im September 2020 in einem Café gesehen, wie "ET Online" weiter berichtet.

Wallis war vor der Beziehung mit Pine mit Coldplay-Sänger Chris Martin zusammen. Pine heizte 2017 die Gerüchte an, mit seinem "Star Trek: Beyond"-Co-Star Sofia Boutella zusammen gewesen zu sein, bestätigt wurden die Gerüchte damals allerdings nicht.