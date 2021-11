Der 42-Jährige ist seit 2019 mit der Autorin Katherine Schwarzenegger verheiratet. Auf Instagram postete er am 3. November ein Foto, auf dem ihn seine Frau liebevoll ansieht: "Sucht euch jemanden, der euch so anschaut!", schrieb der Schauspieler. "Wir haben uns in der Kirche kennengelernt. Sie hat mir ein tolles Leben geschenkt und eine wunderschöne, gesunde Tochter. Sie kaut so laut, dass ich manchmal meine Ohrstöpsel einsetze, um es nicht zu hören, aber das ist Liebe!"