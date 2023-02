Wovor hast du denn am meisten Angst, wenn du an die kommenden Wochen denkst?

Es stresst mich, dass man innerhalb 90 Sekunden – so lange dauert jeder Tanz in der Show – zeugen muss, was man alles in den vergangen Wochen gelernt hat. Egal, wie gut du bei der Probe warst – was am Ende zählt sind nur diese 90 Sekunden im Fernsehen. Ich hab mir aber sagen lassen, dass Nervosität und Anspannung für einen Paso Doble gar nicht so schlecht sind ... Kurz: Ich will mich im Fernsehen einfach nicht blamieren. Ich möchte kein viraler Hit werden, nur weil ich so schlecht tanze.

Du möchtest also kein Meme werden?

Um Gottes willen, bitte nicht!