Am 20. Januar fand der 48. Deutsche Filmball auf Einladung der Spitzenorganisation der Filmwirtschaft (Spio) in München statt. Traditionell wurde der Ball im Saal des Bayerischen Hofes ausgerichtet. Nach den Absagen 2021, 2022 und 2023 durften die Promis nun wieder in ihre schwarzen Smokings und glamourösen Abendkleider schlüpfen. Den gut gelaunten Stars war anzusehen, dass sie die Rückkehr der besonderen Veranstaltung herbeigesehnt hatten.