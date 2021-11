Moritz Bleibtreu zeigt sich mit Freundin bei Serienpremiere

Händchen halten mit der Lebensgefährtin: Moritz Bleibtreu (50) hält sein Privatleben gerne privat. Doch am Mittwochabend kam der populäre Film- und Fernsehstar Hand in Hand mit der 20 Jahre jüngeren Saskia de Tschaschell zur Premiere der neuen Serie "Faking Hitler" (ab 30. November beim Streamingdienst RTL+) in ein Berliner Kino. In sechs Teilen beleuchtet die Serie den Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher im Jahr 1983.