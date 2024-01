Ein Jahr ist bei Ihnen beiden die letzte Beziehung her. Warum sind Sie noch Single und warum hat es bis jetzt nicht mit der großen Liebe geklappt?

Gries: Meine letzte Beziehung hielt drei Jahre und ich bin kein Mensch, der sofort in die nächste Beziehung hüpft, sondern das Ganze dann auch erst mal reflektieren möchte. Ich brauche die Zeit wieder für mich und komme sehr gut mit mir allein zurecht. Ich brauche also nicht immer sofort jemanden an meiner Seite, aber natürlich ist es umso schöner, wenn man sich mal wieder richtig verliebt.

Klaus: Ich bin schon ein Beziehungsmensch und bin auch sehr gerne in Beziehungen. Warum hat es bisher noch nicht richtig geklappt? Ich habe immer mal wieder versucht zu reflektieren, was so die Punkte sind. Und ich merke einfach, dass ich mit jeder meiner Beziehungen an einen Punkt gekommen bin, wo es irgendwann nicht mehr so gut funktioniert hat, auch das Arbeiten an der Beziehung nicht. Vielleicht auch dadurch, dass beide nicht zu 100 Prozent dahinterstanden. Ich habe bis jetzt immer mit meiner Partnerin gemeinsam entschlossen, dass es an der Stelle einfach keinen Sinn hat, das weiterzuführen und man sich einfach im Guten trennen sollte. Da hatte ich bisher immer Glück, was das angeht.