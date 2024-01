Das "First Dates Hotel" mit Roland Trettl (52) öffnet im Februar 2024 einmal mehr seine Pforten. Wie der Sender VOX am Mittwochnachmittag bekannt gab, wird die insgesamt bereits fünfte Staffel der Dating-Doku ab Montag, dem 5. Februar ab 20:15 Uhr, ausgestrahlt. Dabei handelt es sich um die neue Auflage des Spin-offs der beliebten Trettl-Show "First Dates - Ein Tisch für zwei". Der beliebte TV-Koch aus Südtirol begrüßt seine Gäste in dem Ableger jedoch nicht wie gewohnt in einem Restaurant, sondern beim Check-in in einem Hotel.

Dort werden sie bei romantischer Atmosphäre bei einem Blind Date von Kameras gefilmt. Springt der Funke über, haben die Teilnehmer die Möglichkeit, ihren Aufenthalt zu verlängern und am Folgetag ein weiteres Rendezvous zu erleben. Laut Trettl habe man in einem Hotel generell viel mehr Möglichkeiten, Menschen kennenzulernen: "Im Restaurant findet das so nicht statt, weil da wirklich zwei Menschen zusammen am Tisch sitzen und im Hotel wird einfach die gesamte Hotellandschaft genutzt."