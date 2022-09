Dwayne Johnson: "The Rock" freut sich für Brendan Fraser

Die Hollywood-Karriere des Ex-Wrestlers Dwayne "The Rock" Johnson (50) begann einst mit dem Abenteuerfilm "Die Mumie kehrt zurück" aus dem Jahr 2001. In der Fortsetzung zu "Die Mumie" spielte Johnson seine erste Filmrolle überhaupt. Sein vom Publikum exzellent aufgenommener Auftritt als Skorpionkönig führte dann auch sogleich zum ein Jahr später erschienenen Filmableger "The Scorpion King". Dieser wiederum markierte Johnsons erste Hauptrolle in einem Film überhaupt. Angesichts dieser Geschichte verwundert es nicht, dass "The Rock" nun mit emotionalen Worten auf den Erfolg seines einstigen "Die Mumie"-Co-Stars Brendan Fraser (53) bei den Filmfestspielen von Venedig reagiert. Was ist passiert?