Emma Corrin zeigt Kurzhaarschnitt

Überraschend war auch die Frisur: Emma Corrin zeigte sich mit raspelkurzen Haaren. Der "The Crown"-Star trug in letzter Zeit bereits kurze Haare, ging nun aber mit dem extremen Kurzhaarschnitt noch einen Schritt weiter.

International bekannt wurde Emma Corrin im Jahr 2020 durch die Rolle der Prinzessin Diana in der Netflix-Serie "The Crown". Corrin erhielt dafür einen Golden Globe Award. Es folgten unter anderem Rollen in den Spielfilmen "Lady Chatterleys Liebhaber" und "Der Liebhaber meines Mannes". Der Jungstar identifiziert sich seit 2021 als nichtbinär.