Die fünf Freunde

Das Beweisfoto ist inzwischen ebenfalls hochgeladen und trägt den passenden Titel "Drei Hobbits und ein Elb". Gemeinsam lächeln die vier in die Kamera, jeder hält einen Schnaps in der Hand und die leeren Gläser auf dem Tisch legen nahe, dass sie es sich reichlich gutgehen ließen. Im Kommentarbereich feierte Lady Arwen höchstpersönlich das nostalgische Treffen: "Oh, das ist echt zu viel", schrieb Darstellerin Liv Tyler (46).