Eva Mendes wird 50: Sie ist mehr als die "Ehefrau von Ken"

An der Seite von Denzel Washington in dem Thriller "Training Day" lenkte Mendes 2001 erstmals die Blicke der Kinogänger auf sich. Eine größere Rolle übernahm sie dann in den Action-Streifen "2 Fast 2 Furious", "Out of Time - Sein Gegner ist die Zeit" und "Irgendwann in Mexico". Mit Matt Damon stand sie für die Komödie "Unzertrennlich" vor der Kamera, mit Will Smith für den Comedy-Hit "Hitch - Der Date Doktor".

Mit Meg Ryan, Annette Bening und Bette Midler drehte sie die Komödie "The Women - Von großen und kleinen Affären"". Werner Herzog holte die Latina-Schönheit 2009 an der Seite von Nicolas Cage für den Cop-Thriller "Bad Lieutenant - Cop ohne Gewissen" in der Rolle einer drogensüchtigen Edelnutte an Bord.

Nach dem Liebesdrama "Last Night" mit Keira Knightley und Sam Worthington spielte Mendes ihre bisher letzte Kinorolle vor zehn Jahren in dem düsteren Endzeitdrama "Lost River" (2014) - es war das Regiedebüt ihres Mannes Gosling. Sie vermisse die Schauspielerei nicht wirklich, sagte Mendes 2022 im Interview mit dem Branchenblatt "Variety". Sie sei es leid gewesen, auf Latina-Charaktere festgelegt zu werden und um gute Rollen kämpfen zu müssen. Zudem wollte sie sich ganz ihren Kindern widmen.