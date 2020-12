Gal Gadot wird zur Top-Agentin und macht Bond Konkurrenz

Es geht um eine achtstellige Summe bei diesem Deal, der die "Wonder Woman"-Darstellerin zu einer der Top-Verdienerinnen Hollywoods werden lässt. Gadot wurde für Skydance Media als Wunschdarstellerin für einen internationalen Spionage-Thriller mit dem Titel "Heart of Stone" gecastet.

Es soll auch nicht bei einem Einzel-Abenteuer in der Welt der GeheimagentInnen bleiben, sondern der Film ist als Auftakt einer eigenen Reihe um diesen weiblichen Charakter gedacht. Gal Gadot wird demnach bald in die Liga der Top-Spioninnen aufsteigen und James Bond oder Tom Cruise als Ethan Hunt in "Mission: Impossible" ernsthafte Konkurrenz machen.