Helen Bonham Carter: Darum verteidigt sie Depp und Rowling

Die britische Schauspielerin Helena Bonham Carter (56) sorgt mit neuen Interview-Aussagen für Aufsehen. "The Sunday Times" befragte die zweifach Oscar-nominierte Darstellerin zu den kontroversen Stars Johnny Depp (59) und J.K. Rowling (57), sowie in einem weiteren Sinne zur Cancel Culture, worunter gemeinhin verstanden wird, dass eine Person nach einem vermeintlichen oder realen Fehlverhalten vom öffentlichen Leben ausgeschlossen, also gecancelt, wird.

Bonham Carter zufolge ist ihr vormaliger Co-Star Depp nach seinem weitestgehenden Sieg im Verleumdungsprozess gegen seine Ex-Frau Amber Heard (36) "komplett rehabilitiert". "Harry Potter"-Erfinderin Rowling sei indes laut Bonham Carter von der öffentlichen Meinung "gejagt" worden. Die Schauspielerin erklärte wörtlich: "Ich hasse Cancel Culture."